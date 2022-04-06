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США дадут Украине "Джавелинов" на 100 млн долларов

Анастасия КалатурСреда, 6 апреля 2022, 04:40
США дадут Украине Джавелинов на 100 млн долларов
ФОТО: GETTY

США предоставят Украине дополнительную военную помощь - противотанковые системы Javelin - на 100 млн долларов.

Источник: источник BloombergГосдеп США, "Голос Америки", госсекретарь Энтони Блинкен, цитируемый Reuters

Дословно Блинкен: "Я одобрил сегодня по поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах. Это разрешение является шестым изъятием оружия, оборудования и предметов поставки из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года".

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Детали: О том, что военная помощь – это именно "Джавелины", сообщил представитель Белого дома в Bloomberg.

С 24 февраля США предоставили Украине военную помощь на сумму $1,7 млрд.

Темы: СШАвойна
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