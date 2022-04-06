Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США дадут Украине "Джавелинов" на 100 млн долларов

Анастасия КалатурСреда, 6 апреля 2022, 04:40
ФОТО: GETTY

США предоставят Украине дополнительную военную помощь - противотанковые системы Javelin - на 100 млн долларов.

Источник: источник BloombergГосдеп США, "Голос Америки", госсекретарь Энтони Блинкен, цитируемый Reuters

Дословно Блинкен: "Я одобрил сегодня по поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах. Это разрешение является шестым изъятием оружия, оборудования и предметов поставки из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года".

Детали: О том, что военная помощь – это именно "Джавелины", сообщил представитель Белого дома в Bloomberg.

С 24 февраля США предоставили Украине военную помощь на сумму $1,7 млрд.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАвойна
Главное сегодня

Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC

Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области

ВИДЕОМестный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске

Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата

Одессе нанесли ракетный удар, пострадавших нет - ОГА

Все новости...
США
Конгрессмены просят Байдена усилить киберзащиту Украины
США, ЕС и G7 объявят новые санкции против РФ, включая запрет на новые инвестиции – СМИ
США приостановили обмен налоговой информацией с Россией
Последние новости
01:45
ВСУ разбили 20% вражеской армии, Россия готовит атаку на Донбасс – Пентагон
01:34
Полусанкции от ЕС и банковский вопрос: экономические итоги
01:15
фотоВ ОП показали, как строят мост под Ирпенем
01:01
Германия может до конца года избавиться от российской нефти – Шольц
00:48
Сутки оккупанты удерживают 8 эвакуационных автобусов в Мелитополе
00:33
видеоВоздушные силы рассказали об уничтоженных целях противника и сбитии нового БпЛА РФ
00:33
Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC
00:18
Боррель: ЕС предусмотрел 7 млн. евро для сбора доказательств преступлений России в Украине
00:15
Война с РФ: Украина организовывает лагеря для военнопленных
00:02
В Софии облили краской посольство РФ
Все новости...