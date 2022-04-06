Луганщина: в Рубежном погиб человек, еще 5 пострадали от обстрелов

В Рубежном за последние сутки пятеро пострадавших и один погибший человек, в Луганской области разрушены еще 11 домов.

Источник: глава Луганской областной государственной (военной) администрации Сергей Гайдай

Детали: Это последствия обстрелов российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки, которые произошли 5 апреля.

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Артобстрелы россиян нанесли ущерб 2-м многоэтажкам и 9-м частным домам.

В старой части Северодонецка случилось воспламенение гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий.

В доме в Попасной выгорело сразу три этажа.

ВИДЕО ДНЯ

Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов.

Спасение из-под завалов Фото ГСЧС

Спасатели справились с семью пожарами в жилом фонде Луганской области.