Луганщина: в Рубежном погиб человек, еще 5 пострадали от обстрелов
В Рубежном за последние сутки пятеро пострадавших и один погибший человек, в Луганской области разрушены еще 11 домов.
Источник: глава Луганской областной государственной (военной) администрации Сергей Гайдай
Детали: Это последствия обстрелов российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки, которые произошли 5 апреля.
Артобстрелы россиян нанесли ущерб 2-м многоэтажкам и 9-м частным домам.
В старой части Северодонецка случилось воспламенение гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий.
В доме в Попасной выгорело сразу три этажа.
Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов.
Спасатели справились с семью пожарами в жилом фонде Луганской области.