Сводка Генштаба: На аэродроме в Приднестровье готовятся к приему самолетов

На аэродроме Тирасполь (Приднепровье) идет подготовка для приема самолетов – не исключено, что россияне попытаются задействовать Приднестровье для поддержки наступления на Южнобужском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: На Южнобужском направлении враг восстанавливает боеспособность и осуществляет меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

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Россияне сосредотачивают основные силы на наступательной операции, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Россия не оставляет попыток привлечь наемников из других стран. Это существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая малую численность.

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, готовит военнослужащих. Общие потери бригады в живой силе – около 30%. Одна батальонная тактическая группа уничтожена, другая – выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

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На Волынском направлении нет признаков, что враг готовит наступление. ВС Беларуси продолжают прикрывать участок украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть выведенных подразделений врага – сейчас в Беларуси, восстанавливаются, вероятно, для перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается, что российские войска останутся в Беларуси для сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является предоставление помощи Беларуси в прикрытии части границы.

На Сиверском направлении – восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и обстреливать отдельные районы артиллерии.

По имеющейся информации, потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии - около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.

На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений создать ударную группировку и продолжить наступление в направлении Славянска и Барвинкового.

На Донецком направлении враг продолжает штурм в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Солодке. Успеха нет.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные боеприпасы и не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более 40 суток держат защиту.

На Таврическом направлении в районе Басани – перемещение отдельных подразделений из состава 58-й общевойсковой армии, вероятно, для перегруппировки.

Россияне потеряли контроль над населенными пунктами Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой. Идут бои в районе Александровки.

Воздушные Силы уничтожили 8 крылатых ракет. Авиация продолжала поддерживать наземные войска и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.

Дословно: "Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов".