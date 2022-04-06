Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сводка Генштаба: На аэродроме в Приднестровье готовятся к приему самолетов

Анастасия КалатурСреда, 6 апреля 2022, 07:00

На аэродроме Тирасполь (Приднепровье) идет подготовка для приема самолетов – не исключено, что россияне попытаются задействовать Приднестровье для поддержки наступления на Южнобужском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: На Южнобужском направлении враг восстанавливает боеспособность и осуществляет меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Реклама:

Россияне сосредотачивают основные силы на наступательной операции, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Россия не оставляет попыток привлечь наемников из других стран. Это  существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая малую численность.

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, готовит военнослужащих. Общие потери бригады в живой силе – около 30%. Одна батальонная тактическая группа уничтожена, другая – выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

ВИДЕО ДНЯ

На Волынском направлении нет признаков, что враг готовит наступление. ВС Беларуси продолжают прикрывать участок украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть выведенных подразделений врага – сейчас в Беларуси, восстанавливаются, вероятно, для перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается, что российские войска останутся в Беларуси для сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является предоставление помощи Беларуси в прикрытии части границы.

На Сиверском направлении – восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и обстреливать отдельные районы артиллерии.

По имеющейся информации, потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии - около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.

На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений создать ударную группировку и продолжить наступление в направлении Славянска и Барвинкового.

На Донецком направлении враг продолжает штурм в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Солодке. Успеха нет.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные боеприпасы и не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более 40 суток держат защиту.

На Таврическом направлении в районе Басани – перемещение отдельных подразделений из состава 58-й общевойсковой армии, вероятно, для перегруппировки.

Россияне потеряли контроль над населенными пунктами Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой. Идут бои в районе Александровки.

Воздушные Силы уничтожили 8 крылатых ракет. Авиация продолжала поддерживать наземные войска и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.

Дословно: "Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов".

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
война
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
Все новости...
Реклама: