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Россиян выбили из трех сел в Херсонской области

Елена РощинаСреда, 6 апреля 2022, 07:48
Россиян выбили из трех сел в Херсонской области
Карта местности

Российская армия потеряла контроль над украинскими населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

Источник: информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 среды 06.04.2022

Дословно: "Враг, в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка".

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Справка: Добрянка и Нововознесенское – это небольшие села в Высокопольской поселковой общине Бериславского района Херсонской области. Трудолюбовка – село в Нововоронцовском районе Херсонской области. Они расположены ближе к границе с Днепропетровской областью.

Сел с названием Александровка несколько и в Херсонской области, и вблизи к Херсонской области в Николаевской.

УП, дополнено
Темы: войнаВооруженные силы
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