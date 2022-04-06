Россиян выбили из трех сел в Херсонской области

Российская армия потеряла контроль над украинскими населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

Источник: информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 среды 06.04.2022

Дословно: "Враг, в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка".

Справка: Добрянка и Нововознесенское – это небольшие села в Высокопольской поселковой общине Бериславского района Херсонской области. Трудолюбовка – село в Нововоронцовском районе Херсонской области. Они расположены ближе к границе с Днепропетровской областью.

Сел с названием Александровка несколько и в Херсонской области, и вблизи к Херсонской области в Николаевской.