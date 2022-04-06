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Война в Украине продлится несколько лет – командование США

Ирина БалачукСреда, 6 апреля 2022, 09:10
Пригород Киева после российской оккупации. Фото КГВА

Высокопоставленный представитель американского военного командования, генерал армии США Марк Милли считает, что вторжение России в Украину, вероятно, не могли предотвратить, кроме как присутствием американских войск, и что война в Украине, вероятно, затянется на долгие годы.

Источник: New York Post и ВВС. Русская служба со ссылкой на выступление Милли перед конгрессменами

Дословно Милли: "Откровенно говоря, если не считать ввода войск США в собственно Украину, я не уверен, что его (президента РФ Владимира Путина – ред.) можно было сдержать. Это была его давняя цель, которая насчитывает годы. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину – сдерживания его Соединенными Штатами – потребовала бы использования вооруженных сил США и привела бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего я бы не советовал".

Детали: По мнению Милли, сейчас Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность расширить свое военное присутствие в Восточной Европе для защиты от российской агрессии. В частности, нужно увеличить число расположенных там военных баз.  

По данным ВВС, после российского вторжения в Украину Пентагон решил пересмотреть численность размещенного в Европе воинского контингента и, возможно, либо усилить американское присутствие в этом регионе, либо передислоцировать часть войск.

По мнению Милли, можно обойтись и без развертывания новых постоянных баз, а ограничиться временными, с регулярной ротацией контингента.

При этом американский генерал уверен, что бремя финансирования такого расширения с радостью возьмут на себя страны Восточной Европы – такие как Польша, Румыния и страны Балтии.

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Милли также считает, что конфликт в Украине продлится не один год: "Не скажу насчет десятилетий, но по меньшей мере несколько лет – точно".

Такое мнение Милли объяснил тем, Москва давно и регулярно требует от США и НАТО в целом сократить свое военное присутствие в Европе. По его словам, все это свидетельствует о затяжном конфликте в регионе, который выходит далеко за пределы Украины.

Темы: СШАРосcиявойнаУкраина
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