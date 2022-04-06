СБУ получила секретные карты и списки российских оккупантов, умерших в Донецкой области
Служба безопасности Украины получила секретные карты и списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.
Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко
Детали: По словам Дехтяренко, карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области.
"Но самое главное открытие – в другом. Как оказалось, путинский режим отправил на войну в Украину – курсантов. Учеников Московского высшего военного командного училища. Их не просто отправили, а оформили это как стажировку", - отмечает спикер СБУ.
Среди полученных документов СБУ обнаружила:
- руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять военно-политическому руководству НАТО,
- талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки;
- списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;
- паспорта граждан России, военные билеты и т.д.
Обнаруженную документацию приобщат к материалам уголовных производств, как доказательства преступлений российских оккупантов и лично Владимира Путина для международных судов.
Прямая речь: "Владельцы документов не успели сдаться в плен или убежать из Украины. Они получили достойное наказание за совершенные преступления – смерть. Мы работаем дальше! Слава Украине!".