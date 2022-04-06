Харькову за ночь россияне нанесли 27 ударов

За минувшую ночь российские оккупанты нанесли порядка 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "Снова ночью российские оккупанты нанесли около 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова. Враг хочет нас деморализовать и продолжает наносить хаотичные удары по гражданской инфраструктуре.

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Наши ВСУ удерживают позиции. На сегодняшний день ведутся активные бои в направлении Изюма. Россияне пытаются прорываться, но им это не удается, зато терпят большие потери.

Ночью был уничтожен вражеский вертолет К-52 и колонна техники и танков, пытавшихся прорваться в направлении населенного пункта Барвенково. Враг понес потери".

Детали: Синегубов призвал эвакуироваться из Изюма и других опасных мест.

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Также он настойчиво просит не игнорировать сигналы тревоги и не трогать не разорвавшиеся снаряды, а звонить на 101.