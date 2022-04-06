На освобожденной Киевщине расчищают Житомирскую трассу и строят насыпной мост через реку

В Киевской области расчищают Житомирскую трассу и строят насыпной временный мост через реку Ирпень.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Телеграмм

Детали: В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. После этого коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

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Начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временного насыпного моста через Ирпень.

Павлюк напоминает, что в освобожденных населенных пунктах действует усиленный комендантский час до 06:00 7 апреля. Людям запрещается бывать в общественных местах и ​​передвигаться по улицам.