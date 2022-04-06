Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На освобожденной Киевщине расчищают Житомирскую трассу и строят насыпной мост через реку

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 11:46
На освобожденной Киевщине расчищают Житомирскую трассу и строят насыпной мост через реку
разрушенный мост в Киевской области

В Киевской области расчищают Житомирскую трассу и строят насыпной временный мост через реку Ирпень.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Телеграмм

Детали: В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. После этого коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

Реклама:

Спасатели уже обезвредили 1364 взрывоопасных предмета.

Начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временного насыпного моста через Ирпень.

Павлюк напоминает, что в освобожденных населенных пунктах действует усиленный комендантский час до 06:00 7 апреля. Людям запрещается бывать в общественных местах и ​​передвигаться по улицам.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
Все новости...
Реклама: