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Донетчина: в очереди за гуманитаркой в ​​Угледаре от обстрела погибли два человека

Елена РощинаСреда, 6 апреля 2022, 12:38
Угледар, последствия обстрела, фото Павла Кириленко

В Угледаре Донецкой области россияне обстреляли из артиллерии место раздачи гуманитарной помощи – два человека погибли, пятеро получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко

Прямая речь: "Место раздачи гуманитарной помощи обстреляли российские фашисты из реактивной артиллерии в Угледаре. В настоящее время известно о двух погибших и пятерых раненых".

Детали: Кириленко добавил, что власти документируют все преступления, совершенные Российской Федерацией на украинской земле.

"Прощение виновным не будет!", – убежден он.

Темы: Донецкая областьвойнагуманитарка
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