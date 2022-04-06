Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Донетчина: в очереди за гуманитаркой в ​​Угледаре от обстрела погибли два человека

Елена РощинаСреда, 6 апреля 2022, 12:38
Донетчина: в очереди за гуманитаркой в ​​Угледаре от обстрела погибли два человека
Угледар, последствия обстрела, фото Павла Кириленко

В Угледаре Донецкой области россияне обстреляли из артиллерии место раздачи гуманитарной помощи – два человека погибли, пятеро получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко

Прямая речь: "Место раздачи гуманитарной помощи обстреляли российские фашисты из реактивной артиллерии в Угледаре. В настоящее время известно о двух погибших и пятерых раненых".

Реклама:

Детали: Кириленко добавил, что власти документируют все преступления, совершенные Российской Федерацией на украинской земле.

"Прощение виновным не будет!", – убежден он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнагуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Донецкая область
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
Последние новости
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
Все новости...
Реклама: