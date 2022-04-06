Война с РФ: полиция открыла "горячую линию" для родственников погибших

Национальная полиция Украины открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий Российской Федерации.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко

Прямая речь: "Запомните номер 0 894 201 867. Эта линия работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения!".

Детали: Клименко объясняет, что в освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения.

Полиция очень просит граждан использовать анонсированную телефонную линию по назначению.

По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона. Список телефонов можно найти по ссылке.