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Война с РФ: полиция открыла "горячую линию" для родственников погибших

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 12:53
Война с РФ: полиция открыла горячую линию для родственников погибших

Национальная полиция Украины открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий Российской Федерации.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко

Прямая речь: "Запомните номер 0 894 201 867. Эта линия работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения!".

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Детали: Клименко объясняет, что в освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения.

Полиция очень просит граждан использовать анонсированную телефонную линию по назначению.

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По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона. Список телефонов можно найти по ссылке.

Темы: войнаполиция
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