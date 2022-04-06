Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: Враг стягивает силы, через 3-4 дня будет наступать – Гайдай

Ирина БалачукСреда, 6 апреля 2022, 13:15

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявляет, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать, но Вооруженные силы Украины готовы давать отпор.

Источник: видео комментарий Гайдая

Прямая речь Гайдая: "Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (оккупантов – ред.), техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление".

Детали: В то же время он добавил, что украинские защитники готовы встречать незваных посетителей Луганщины и встретят их "гостеприимно".

Гайдай также добавил, что российские захватчики 6 апреля продолжают бить по Попасной из "Градов" и авиации, поэтому эвакуация проходит под грохот вражеских орудий.

Кроме того, он рассказал, что в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.

Официально за более чем 40 дней войны эвакуировали ориентировочно 30 тысяч человек, а посчитать количество выездов людей собственным транспортом пока невозможно.

ВИДЕО ДНЯ

Гайдай также напомнил, что 60% Рубежного контролируют россияне, экс-мер-предатель помогал взять город, сдавал всю информацию. Но прорваться вглубь города российские захватчики не могут, ежедневные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага.

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

фотоПрезидент Еврокомиссии и премьер Словакии посетили Бучу

В результате удара российской "Точки У" по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, пятеро - дети

фотоАрестович заявил, что Бурба в Дубае. Тот показал, как защищает Украину

В России разбился военный самолет МиГ-31

фото, видео, обновлено Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: полсотни погибших, более ста раненых

Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет

Все новости...
Оккупанты начали сжигать погибших в Мариуполе в мобильных крематориях - горсовет
Донетчина: в очереди за гуманитаркой в ​​Угледаре от обстрела погибли два человека
У Путина нашли "объяснение" отводу войск из Киевщины
Мариуполь: бойцы "Азова" повредили 2 танка РФ, уничтожили склад боеприпасов и пехоту
Последние новости
19:27
Российским солдатам, бывшим на ЧАЭС, осталось жить максимум год – министр энергетики
19:19
Киев: въезд в Пущу Водицу ограничили на неопределенное время
19:01
Специальный саммит ЕС состоится 30-31 мая, на повестке дня – Украина
18:58
Россияне приказывают возвращаться эвакуированным в РФ обратно на оккупированную Донецкую область
18:53
Сеть мебельных магазинов JYSK приостанавливает работу в Беларуси
18:43
В Макарове на Киевщине обнаружили 132 человека, которых расстреляли россияне
18:38
Национальный антарктический научный центр присоединился к Европейскому полярному совету
18:29
Как именно россияне оккупировали Бучу: интервью мэра Бучи Анатолия Федорука
18:29
Макрон отреагировал на трагедию в Краматорске
18:27
Из реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое: ранены 5 человек
Все новости...