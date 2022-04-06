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Луганщина: Враг стягивает силы, через 3-4 дня будет наступать – Гайдай

Ирина БалачукСреда, 6 апреля 2022, 13:15

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявляет, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать, но Вооруженные силы Украины готовы давать отпор.

Источник: видео комментарий Гайдая

Прямая речь Гайдая: "Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (оккупантов – ред.), техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление".

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Детали: В то же время он добавил, что украинские защитники готовы встречать незваных посетителей Луганщины и встретят их "гостеприимно".

Гайдай также добавил, что российские захватчики 6 апреля продолжают бить по Попасной из "Градов" и авиации, поэтому эвакуация проходит под грохот вражеских орудий.

Кроме того, он рассказал, что в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.

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Официально за более чем 40 дней войны эвакуировали ориентировочно 30 тысяч человек, а посчитать количество выездов людей собственным транспортом пока невозможно.

Гайдай также напомнил, что 60% Рубежного контролируют россияне, экс-мер-предатель помогал взять город, сдавал всю информацию. Но прорваться вглубь города российские захватчики не могут, ежедневные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага.

Темы: Луганская областьвойна
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