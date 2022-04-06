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Ирландия поддерживает заявку Украины на членство в ЕС – премьер-министр

Среда, 6 апреля 2022, 13:41

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что его страна поддержала заявку Украины на членство в ЕС и продолжит это делать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мартин сказал в среду в ирландском парламенте, где выступал с речью президент Украины Владимир Зеленский.

"Я приветствовал и поддержал заявку Украины на членство в ЕС. Я приветствовал эту заявку, и я подтверждаю эту поддержку сегодня в этом зале", - сказал Мартин.

Он добавил, что демократическим правом Украины и украинского народа является решение о своей политической ориентации.

"Вы выбрали подачу заявки на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС было силой стабилизации и демократизации в соседних государствах ЕС. Это стратегический интерес Европейского Союза, это интерес Украины. Как я сказал вам, президент Зеленский, когда мы разговаривали 16 апреля, я продолжу поддерживать дело Украины", – заверил глава ирландского правительства.

Напомним, президент Владимир Зеленский на саммите ЕС в прошлом месяце обнародовал информацию о государствах, которые в закрытых дискуссиях выражали скептицизм относительно вступления Украины в Евросоюз и колебавшихся по этому вопросу.

Зеленский выделил страны-члены по уровню их поддержки, а о поддержке Ирландии сказал – "ну, практически".

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В ответ Майкл Мартин не согласился с оценкой Владимира Зеленского и сказал, что Ирландия поддерживает амбиции Украины по отношению к ЕС.

Темы: ИрландияЕС
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