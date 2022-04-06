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Сербия будет идти в ЕС, но сохранять дружбу с Россией – президент

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 14:24

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна продолжит двигаться в ЕС, но при этом будет сохранять "дружеские отношения" с Россией.

Об этом заявила пресс-служба Вучича после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает "Европейская правда".

Телефонный разговор состоялся, поскольку Путин поздравлял Вучича с победой на прошедших в воскресенье президентских выборах.

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"Президент Вучич поблагодарил за поздравление и отметил, что Республика Сербия и дальше будет проводить политику европейского пути, сохраняя искренние и традиционные дружеские отношения с Российской Федерацией", – заявили в пресс-службе сербского президента.

Сербия почти полностью зависит от российского газа, а ее армия поддерживает связи с российскими военными. Кремль также поддерживает позицию Белграда по поводу независимости Косова.

Вучич также пожаловался Путину на трудности, с которыми сталкивается Сербия при импорте сырой нефти.

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Кроме того, президенты обсудили, что 31 мая этого года истекает долгосрочный газовый контракт Сербии, и поэтому необходимо "в кратчайшие сроки" начать переговоры по цене, количеству и другим условиям закупки газа для Сербии.

Хотя Сербия поддержала две резолюции ООН, осуждающие вторжение России в Украину, она отказалась вводить санкции против Москвы.

Подробнее читайте в статье: "Маленький Путин": как изменится курс Сербии после переформатирования властей

Темы: СербияЕСРосcиявойна
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