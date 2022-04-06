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На Запорожской АЭС находятся до 500 оккупантов и 50 единиц тяжелой техники – министр энергетики

Ирина БалачукСреда, 6 апреля 2022, 15:23
Фото с google.maps

На Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими оккупантами, находится до 500 захватчиков и примерно 50 единиц тяжелой техники.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Галущенко: "На Запорожской станции ситуация остается такой же – они физически находятся на станции. Это от 300 до 500 военных и около 50 единиц тяжелой техники в периметре станции".

Детали: Он также добавил, что на станции в определенное время появились 11 человек из "Росатома" – их всех идентифицировали, кто из каких российских станций.

По словам Галущенко, на станции находятся и представители "Росатома", и украинский персонал.

Министр подчеркнул, что эксплуатирует станцию ​​персонал "Энергоатома". Сама станция "работает, выдает электроэнергию, правда, ограничено, поскольку уничтожены некоторые линии". Сейчас электроэнергия может подаваться только по двух линиях.  

Также, по словам Галущенко, есть информация, что некоторые из россиян-энергетиков хотят вернуться домой, причины этого неизвестны, "но есть определенная информация, что они пытаются покинуть станцию".

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Что касается Чернобыльской АЭС, то оккупанты ее покинули.

"Есть информация, что это происходило как уход Орды с выносом всего, что есть – от вилок до компьютеров. В ближайшие дни мы посмотрим, что там осталось", – подытожил министр.

Предыстория:

  • Запорожская АЭС и город Энергодар с 4 марта оккупированы российскими войсками.
  • На площадке Запорожской АЭС кроме российских военных также долгое время незаконно находятся представители российской корпорации по атомной энергии "Росатом".

Темы: ЗапорожьеАЭСвойна
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