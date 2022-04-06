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Россияне обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек

Ирина БалачукСреда, 6 апреля 2022, 16:12
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские оккупанты 6 апреля обстреляли город Северодонецк в Луганской области, в результате чего загорелись 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области".

Детали: По словам Гайдая, спасатели тушат пламя и разбирают завалы. 

 
Фото из Telegram гайдая

Количество жертв устанавливается.

Гайдай добавил, что россияне также обстреляли 6 апреля цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

Темы: Луганская областьвойнапожар
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