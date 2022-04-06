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Орбан заявляет, что Путин согласен на "нормандские" переговоры в Будапеште о прекращении огня

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 16:22

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре якобы дал утвердительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но с условиями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Index.

Орбан говорит, что в разговоре с президентом РФ предложил, чтобы президенты Украины и Франции и канцлер Германии встретились с Путиным в Будапеште не ради переговоров о мирном соглашении, а ради немедленного прекращения огня.

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По его словам, ответ Путина был положительным, но у него есть свои условия для этого.

Напомним, после выборов венгерский премьер назвал президента Украины Владимира Зеленского среди противников своего режима.

Зеленский считает, что Орбан сейчас "заигрывает" с Россией, однако ему придется выбирать между РФ и другим миром.

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Темы: ПутинВенгрияУкраина
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