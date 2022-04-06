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Кличко к выехавшим киевлянам: Пожалуйста, с возвращением немного подождите

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 18:35
Кличко к выехавшим киевлянам: Пожалуйста, с возвращением немного подождите
Виталий Кличко. фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал выехавших из города жителей столицы подождать с возвращением: угроза обстрелов остается.

Источник: Кличко в обращении 6 апреля

Прямая речь: "Уезжавшие в другие города киевляне продолжают возвращаться в столицу. Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, подождите немного. Еще остается вероятной угроза обстрелов города.

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А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными - не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Он в столице продолжается, напомню, с 21:00 до 6:00".

Детали: Поскольку в городе много блокпостов на дорогах, Кличко призвал водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Мэр отметил: автомобилей в городе стало гораздо больше, а препятствия на дороге усложняют движение.

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Прямая речь: "Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины – Киев. Но должны быть готовы и к другим сценариям. Поэтому продолжаем оборонять столицу. Работать, помогать тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Вместе выстоим и победим. Слава нашим вооруженным силам! Слава Украине!"

Темы: Киеввойна
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