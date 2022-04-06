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Херсонщина: ВСУ выбили российских оккупантов из села Осокоровка

Светлана КизиловаСреда, 6 апреля 2022, 19:33
Херсонщина: ВСУ выбили российских оккупантов из села Осокоровка
Осокоровка на карте

Украинские защитники смогли оттеснить оккупантов из села в Херсонской области.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "В результате наступательных действий подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка.

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Силы обороны продолжают удерживать обозначенные рубежи, уничтожать врага и освобождать от захватчика украинские земли. Вместе победим! Слава Украине!"

Детали: Осококоровка находится в Нововоронцовском районе Херсонской области.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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