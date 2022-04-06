Херсонщина: ВСУ выбили российских оккупантов из села Осокоровка
Среда, 6 апреля 2022, 19:33
Украинские защитники смогли оттеснить оккупантов из села в Херсонской области.
Источник: сводка Генштаба
Дословно: "В результате наступательных действий подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка.
Силы обороны продолжают удерживать обозначенные рубежи, уничтожать врага и освобождать от захватчика украинские земли. Вместе победим! Слава Украине!"
Детали: Осококоровка находится в Нововоронцовском районе Херсонской области.
ВИДЕО ДНЯ