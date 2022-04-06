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В Чернигов можно только тем, кто будет восстанавливать критическую инфраструктуру - ОГА

Среда, 6 апреля 2022, 19:47

В Чернигов можно возвращаться только тем, кто задействован в восстановлении критической инфраструктуры города.

Источник: Telegram руководителя Черниговской ОГА/ОВА Вячеслава Чауса

Прямая речь: "Сегодня-вчера Чернигов ожил, это заметно, особенно тем, кто здесь был.

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Но все же, учитывая, что все коммуникации находятся в очень критическом состоянии, сейчас все службы работают над их восстановлением, и я очень прошу черниговцев не возвращаться.

Возвращаются те, кто должен восстановить критическую инфраструктуру. Затем будут возвращаться проживающие и работающие в других местах.

Город должен сначала восстановить свои каналы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения".

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Темы: Чернигов
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