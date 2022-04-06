В Чернигов можно только тем, кто будет восстанавливать критическую инфраструктуру - ОГА
Среда, 6 апреля 2022, 19:47
В Чернигов можно возвращаться только тем, кто задействован в восстановлении критической инфраструктуры города.
Источник: Telegram руководителя Черниговской ОГА/ОВА Вячеслава Чауса
Прямая речь: "Сегодня-вчера Чернигов ожил, это заметно, особенно тем, кто здесь был.
Но все же, учитывая, что все коммуникации находятся в очень критическом состоянии, сейчас все службы работают над их восстановлением, и я очень прошу черниговцев не возвращаться.
Возвращаются те, кто должен восстановить критическую инфраструктуру. Затем будут возвращаться проживающие и работающие в других местах.
Город должен сначала восстановить свои каналы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения".