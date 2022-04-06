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Послы ЕС не утвердили пятый пакет санкций против РФ, обсуждение продолжат в четверг – СМИ

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 21:26

Послы стран Евросоюза на встрече в среду не смогли утвердить решение о пятом пакете санкций против России, предложенном Еврокомиссией во вторник.

Об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда".

Некоторые страны призвали уточнить детали предлагаемого эмбарго на импорт российского угля и запрета на швартовку российских судов в портах ЕС.

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По словам дипломатов, Комиссия должна указать, в частности, должен ли запрет распространяться на существующие контракты на уголь или только на новые контракты.

По словам источника, некоторые страны во главе с Германией хотели более четко определить условия, при которых ЕС должен навсегда отрезать себя от поставок российского угля.

Встреча послов продолжится в четверг.

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Еврокомиссия ранее предложила трехмесячный срок для выхода из действующих контрактов, однако дипломаты поручили ей добавить в новое предложение дополнительные детали, которые они должны обсудить в четверг.

По словам дипломатов, сегодня особенно приморские страны также подняли вопросы о запрете швартовки российских кораблей в портах ЕС. Также шла дискуссия о запрете российским компаниям участвовать в госзакупках в ЕС. Страны согласовывают остальные части пакета.

Напомним, США 6 апреля объявили новые санкции против Российской Федерации, добавив в санкционный список детей Владимира Путина, супругу и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, членов Совета безопасности РФ,

Также введены санкции против "Сбербанка "и запрещены новые инвестиции в РФ гражданами и юридическими лицами из США, независимо от того, где они находятся.

Великобритания также ввела санкции против "Сбербанка" и запретили инвестиции.

Темы: РосcиясанкцииЕСвойна
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