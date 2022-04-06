В России возмущены, что YouTube заблокировал брифинг Захаровой

Российские власти "требуют" от платформы YouTube восстановить доступ к пропагандистскому брифингу российского МИДа.

Источник: Медуза

Детали: Издание отмечает, что "Роскомнадзор" требует восстановить доступ к видеозаписи брифинга российского МИДа на YouTube.

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Дословно: "В ведомстве заявили, что администрация сервиса осознанно дискриминирует российских пользователей и ограничивает их доступ к официальной информации МИД. Телеграм-канал Марии Захаровой по-прежнему доступен".