В России возмущены, что YouTube заблокировал брифинг Захаровой
Среда, 6 апреля 2022, 22:19
Российские власти "требуют" от платформы YouTube восстановить доступ к пропагандистскому брифингу российского МИДа.
Источник: Медуза
Детали: Издание отмечает, что "Роскомнадзор" требует восстановить доступ к видеозаписи брифинга российского МИДа на YouTube.
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Дословно: "В ведомстве заявили, что администрация сервиса осознанно дискриминирует российских пользователей и ограничивает их доступ к официальной информации МИД. Телеграм-канал Марии Захаровой по-прежнему доступен".