Везде, где были русские, они расстреливали мирных украинцев – Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что украинские служащие в каждом городе, где находились оккупанты, фиксируют случаи жертв среди мирного населения.
Источник: Министерство внутренних дел
Прямая речь: "Фактически всюду, где находились российкие военные, мы фиксируем одну и ту же картину: нет города, где нет жертв; нет деревни, где нет разрушений.
Это говорит об общем подходе российской армии к ведению боевых действий, отношению к мирному населению и к совершению мародерства...
Количество пропавших без вести мы измеряем сотнями".
Детали: Монастырский сообщил об открытии круглосуточной "горячей линии" Нацполиции для родственников погибших в результате военных действий России.
В частности, по телефону 0 894 201 867 операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения погибших.
Министр призвал украинцев помочь следствию установить погибших сограждан или тех, кого принудительно вывезли из Украины в Беларусь.
Также Монастырский призвал граждан, желающих принять участие в ликвидации последствий нападения России на Украину, приобщиться к добровольческим формированиям гражданской защиты. Анкету добровольца можно заполнить на официальном сайте ГСЧС.
Прямая речь: "Нам нужен такой фронт, ведь чем быстрее мы сможем разобрать завалы, тем больше мы будем знать, какие преступления в этих регионах совершались".
Относительно разминирования населенных пунктов в Киевской области министр отметил, что ситуация остается сложной.
Ежедневно спасатели обнаруживают в столичном регионе от 4 до 5 тысяч взрывоопасных предметов.
Ориентируясь на международные подходы, Монастырский отметил, что один день активных боевых действий равен месяцу разминирования.