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В Гостомеле в гараже нашли 11 трупов, на них "тренировались" снайперы россиян - Аваков

Алена МазуренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 00:17
В Гостомеле в гараже нашли 11 трупов, на них тренировались снайперы россиян - Аваков
фото: Гостомельский поселковый совет

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал видео из Гостомеля, где, по его словам, в одном из гаражей полиция обнаружила 11 человек, которых убили оккупанты. 

Источник: Аваков в Facebook 

Прямая речь: "В Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских ... Местные жители говорят, что снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей, а потом стащили убитых в гараж".

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Темы: АваковРосcияоккупациявойна
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