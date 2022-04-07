В Гостомеле в гараже нашли 11 трупов, на них "тренировались" снайперы россиян - Аваков

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал видео из Гостомеля, где, по его словам, в одном из гаражей полиция обнаружила 11 человек, которых убили оккупанты.

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь: "В Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских ... Местные жители говорят, что снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей, а потом стащили убитых в гараж".