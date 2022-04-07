Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Если не будет поставок оружия, Россия будет рассматривать это как разрешение наступать

Четверг, 7 апреля 2022, 00:24

Президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие поставок оружия в Украину Россия будет воспринимать как разрешение наступать.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России, если не будет реально необходимой нам поставки оружия. Оружия, по которому мы обращались много раз. Оружия. Это будет рассматриваться Россией, как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение. Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе.

Еще можно ввести санкции, на которых настаивает Украина, настаивает наш народ. Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать, так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началась эта война, не началось это вторжение. Если ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, это станет исторической ошибкой всего западного мира".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийоружиеРосcиявойна
Главное сегодня

фотоАрестович заявил, что Бурба в Дубае. Тот показал, как защищает Украину

В России разбился военный самолет МиГ-31

фото, видео, обновлено Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: десятки погибших, более сотни раненых

Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет

Глава Пентагона: Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев

Оккупанты срочно раздали паспорты РФ 12 тысячам украинцев

Все новости...
Зеленский
Зеленский считает новые санкции против РФ слабыми: Некоторым политикам нужно одолжить решимости
Надо сделать все для возвращения людей на безопасные территории – президент
"Поиск правды уже невозможно остановить" – Зеленский о геноциде в Буче и других городах
Последние новости
16:49
Годовая инфляция в Украине ускорилась до 13,7%
16:48
Священник московского патриархата задержан за помощь врагу
16:44
Ракета, ударившая по Краматорску, могла прилететь с оккупированных территорий – CIT
16:41
Черногория объявила о введении санкций против России
16:38
Украинцам продлили срок действия COVID-сертификатов
16:37
фотоЭлектрики подорвались на российских минах в Сумской области
16:19
опросБольшинство украинцев принимают участие в защите страны
16:10
Активисты принесли под посольство РФ в Лондоне "трофеи российских военных" - сковородки, утюги, одежду
16:03
Украина и Россия готовы к переговорам в Турции, несмотря на Бучу – турецкий чиновник
16:02
фотоВ Буче эксгумируют тела убитых российскими оккупантами
Все новости...