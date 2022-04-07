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Зеленский: Если не будет поставок оружия, Россия будет рассматривать это как разрешение наступать

Четверг, 7 апреля 2022, 00:24

Президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие поставок оружия в Украину Россия будет воспринимать как разрешение наступать.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России, если не будет реально необходимой нам поставки оружия. Оружия, по которому мы обращались много раз. Оружия. Это будет рассматриваться Россией, как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение. Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе.

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Еще можно ввести санкции, на которых настаивает Украина, настаивает наш народ. Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать, так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началась эта война, не началось это вторжение. Если ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, это станет исторической ошибкой всего западного мира".

Темы: ЗеленскийоружиеРосcиявойна
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