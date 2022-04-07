Зеленский считает новые санкции против РФ слабыми: Некоторым политикам нужно одолжить решимости

Президент Владимир Зеленский заявил, что новые санкции против России слишком малы, чтобы РФ начала всерьез думать о мире с Украиной. Он призывает наконец-то ввести эмбарго на поставку российской нефти.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Западные государства объявили о новом пакете санкций против Российской Федерации. Блокируются новые инвестиции в Россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в России, добавляются персональные санкции, а также другие ограничения. Этот пакет выглядит эффектно. Но этого мало.

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Но все же вряд ли его можно назвать соизмеримым с тем злом, которое увидел мир в Буче. С тем продолжающимся в Мариуполе злом в обстрелах Харькова в попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе...

Мы продолжим настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов.

Также продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти.

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Именно нефтяной экспорт – одна из основ российской агрессивности. Одна из основ того, что руководство России может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории.

Некоторые политики сейчас все еще не могут определиться: как ограничить поток нефтедолларов и нефтеевро в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики, но для того люди и идут в политику, чтобы решать такие задачи, сложные задачи. Решать их быстро и важно.

Если же не способны, то не стоило и заниматься политической деятельностью.

Эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики – и мы вас знаем, где-то одолжили себе немного решимости".

Детали: По его словам, США приостановили РФ возможность использовать счета в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга: "Это ощутимо, но для остановки войны нужно сделать еще значительно больше".

Прямая речь: "Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, в отношении которого мы обращались много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать. Новую кровавую волну на Донбассе.

Еще можно этого не допустить. Еще можно ввести санкции, на которых настаивает Украина. Настаивает наш люд. Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать".