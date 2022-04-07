Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский считает новые санкции против РФ слабыми: Некоторым политикам нужно одолжить решимости

Мазуренко Алена Четверг, 7 апреля 2022, 00:34

Президент Владимир Зеленский заявил, что новые санкции против России слишком малы, чтобы РФ начала всерьез думать о мире с Украиной. Он призывает наконец-то ввести эмбарго на поставку российской нефти.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Западные государства объявили о новом пакете санкций против Российской Федерации. Блокируются новые инвестиции в Россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в России, добавляются персональные санкции, а также другие ограничения. Этот пакет выглядит эффектно. Но этого мало.

Но все же вряд ли его можно назвать соизмеримым с тем злом, которое увидел мир в Буче. С тем продолжающимся в Мариуполе злом в обстрелах Харькова в попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе...

Мы продолжим настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов.

Также продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти.

Именно нефтяной экспорт – одна из основ российской агрессивности. Одна из основ того, что руководство России может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории.

ВИДЕО ДНЯ

Некоторые политики сейчас все еще не могут определиться: как ограничить поток нефтедолларов и нефтеевро в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики, но для того люди и идут в политику, чтобы решать такие задачи, сложные задачи. Решать их быстро и важно.

Если же не способны, то не стоило и заниматься политической деятельностью.

Эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики – и мы вас знаем, где-то одолжили себе немного решимости".

Детали: По его словам, США приостановили РФ возможность использовать счета в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга: "Это ощутимо, но для остановки войны нужно сделать еще значительно больше".

Прямая речь: "Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, в отношении которого мы обращались много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать. Новую кровавую волну на Донбассе.

Еще можно этого не допустить. Еще можно ввести санкции, на которых настаивает Украина. Настаивает наш люд. Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать".

Темы: ЗеленскийРосcиясанкциивойна
Главное сегодня

Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC

Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области

ВИДЕОМестный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске

Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата

Одессе нанесли ракетный удар, пострадавших нет - ОГА

Все новости...
Зеленский
Надо сделать все для возвращения людей на безопасные территории – президент
Зеленский: Если не будет поставок оружия, Россия будет рассматривать это как разрешение наступать
"Поиск правды уже невозможно остановить" – Зеленский о геноциде в Буче и других городах
Последние новости
01:55
Британия предоставит Украине дополнительно ПЗРК Starstreak и другое оружие
01:45
ВСУ разбили 20% вражеской армии, Россия готовит атаку на Донбасс – Пентагон
01:34
Полусанкции от ЕС и банковский вопрос: экономические итоги
01:15
фотоВ ОП показали, как строят мост под Ирпенем
01:01
Германия может до конца года избавиться от российской нефти – Шольц
00:48
Сутки оккупанты удерживают 8 эвакуационных автобусов в Мелитополе
00:33
видеоВоздушные силы рассказали об уничтоженных целях противника и сбитии нового БпЛА РФ
00:33
Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC
00:18
Боррель: ЕС предусмотрел 7 млн. евро для сбора доказательств преступлений России в Украине
00:15
Война с РФ: Украина организовывает лагеря для военнопленных
Все новости...