ФБР уничтожило сетевую инфраструктуру российских хакеров

Федеральное бюро расследований США получило контроль за тысячами маршрутизаторов и брандмауэров российских хакеров.

Источник: Reuters

Детали: Операция была шагом на опережение, чтобы остановить российских хакеров в мобилизации сломанных устройств в "ботнете", которые могут атаковать другие серверы вредоносным трафиком.

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"Ботнет" контролировался с помощью вредоносного программного обеспечения (ПО) под названием Cyclops Blink, которое агентства киберзащиты США и Великобритании открыто приписывали в конце февраля "Sandworm" – одной из хакерских команд российской военной разведки, которую неоднократно обвиняли в совершении кибератак.

Директор ФБР Крис Рэй сообщил журналистам, что работники ФБР по решению суда тайно проникли в тысячи маршрутизаторов и брандмауэров, чтобы удалить вредоносное программное обеспечение и перенастроить устройства.

"Мы удалили вредоносное программное обеспечение с устройств, которыми пользуются тысячи компаний для безопасности сети по всему миру. Мы закрыли двери, через которые россияне проникали к ним", - сказал Рей.