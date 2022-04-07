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Часть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ – "Схемы"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 03:35
Аэродром Сеща в Брянской области, 6 апреля 2022 года. Фото: Схемы

Часть российских вертолетов перебазировалась из Беларуси на аэродром Сеща в Брянской области России.

Источник: расследование "Схем"

Детали: Сейчас в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76. Об этом свидетельствует спутниковый снимок за 6 апреля, который располагают "Схемы".

На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей, не менее 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там постоянно базируются.

Ранее телеграмм-канал "Белорусские Гаюн" сообщал, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси – в сторону Сещи.

На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.

 
Аэродром Сеща в Брянской области России, 6 апреля 2022
 
Аэродром Сеща в Брянской области России, 6 апреля 2022
 
Аэродром Сеща в Брянской области России, 6 апреля 2022
 
Аэропорт Мачулищи, Беларусь, 28 марта 2022

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Темы: РосcияБеларусьавиа
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