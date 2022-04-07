Часть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ – "Схемы"
Часть российских вертолетов перебазировалась из Беларуси на аэродром Сеща в Брянской области России.
Источник: расследование "Схем"
Детали: Сейчас в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76. Об этом свидетельствует спутниковый снимок за 6 апреля, который располагают "Схемы".
На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей, не менее 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там постоянно базируются.
Ранее телеграмм-канал "Белорусские Гаюн" сообщал, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси – в сторону Сещи.
На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.