Обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов стал на защиту Украины – СМИ

Известный украинский футболист, обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов с оружием в руках защищает Украину от военного вторжения России.

Источник: "Укринформ", "Футбол 24", Zorya Londonsk

Детали: Отмечается, что 61-летний Игорь Беланов взял в руки автомат и защищает Родину.

Сам Беланов в марте писал о своей встрече с украинскими военными, а 4 апреля выложил свежие фото с военными и написал: "Удивительное мужество и неиссякаемый боевой дух – все это и многое другое характеризует наших бойцов ЗСУ. Мы с вами!".

Уроженец Одессы Беланов с начала войны наметил четкую патриотическую позицию, активно помогая украинским военным.

Теперь он, как пишут, пошел в местную территориальную оборону.

