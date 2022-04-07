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Обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов стал на защиту Украины – СМИ

Елена РощинаЧетверг, 7 апреля 2022, 07:29
Обладатель Золотого мяча Игорь Беланов стал на защиту Украины – СМИ

Известный украинский футболист, обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов с оружием в руках защищает Украину от военного вторжения России.

Источник: "Укринформ", "Футбол 24", Zorya Londonsk

Детали: Отмечается, что 61-летний Игорь Беланов взял в руки автомат и защищает Родину.

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Сам Беланов в марте писал о своей встрече с украинскими военными, а 4 апреля выложил свежие фото с военными и написал: "Удивительное мужество и неиссякаемый боевой дух – все это и многое другое характеризует наших бойцов ЗСУ. Мы с вами!".

Уроженец Одессы Беланов с начала войны наметил четкую патриотическую позицию, активно помогая украинским военным.

Теперь он, как пишут, пошел в местную территориальную оборону.

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Справка: Игорь Беланов – бывший нападающий "Динамо", обладатель награды "Золотой мяч" 1986 года, сопредседатель Комитета профессионального футбола УАФ.

Только три футболиста за историю СССР удостоились высшей награды французского еженедельника "Франс футбол" "Золотой мяч" – лучшему футболисту Европы: Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Андрей Шевченко получил этот титул после распада Союза, являясь игроком итальянского "Милана". Хотя украинские фанаты считают "Золотой мяч" Шевы "динамовским".

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Темы: войнафутболспорт
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