Луганщина: враг всю ночь бил по городам Золотое и Горное – глава ОВА

Населенные пункты Золотое и Горное Луганской области враг обстреливает с вечера 6 апреля до утра 7, обстрелял также больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

Источник: глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "…россиянам безразлично мирное население – кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной общине."

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Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горное. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и длился всю ночь, продолжается до сих пор.

Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады".

Детали: Гайдай сообщил, что россияне не смогли войти в Новотошковское, зато обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

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Есть разрушения домов в Лисичанске, а также разрушены хозяйственные постройки в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковце.

Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке.

На линии фронта, сообщает глава Луганской области, в общей сложности отбито девять атак врага: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть – автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.