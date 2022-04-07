Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: враг всю ночь бил по городам Золотое и Горное – глава ОВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 08:08
разрушенный врагом дом в Луганской области. Фото: Телеграмм Гайдая

Населенные пункты Золотое и Горное Луганской области враг обстреливает с вечера 6 апреля до утра 7, обстрелял также больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

Источник: глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "…россиянам безразлично мирное население – кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной общине."

Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горное. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и длился всю ночь, продолжается до сих пор.

Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады".

Детали: Гайдай сообщил, что россияне не смогли войти в Новотошковское, зато обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

Есть разрушения домов в Лисичанске, а также разрушены хозяйственные постройки в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковце.

ВИДЕО ДНЯ

Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке.

На линии фронта, сообщает глава Луганской области, в общей сложности отбито девять атак врага: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть – автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

фотоПрезидент Еврокомиссии и премьер Словакии посетили Бучу

В результате удара российской "Точки У" по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, пятеро - дети

фотоАрестович заявил, что Бурба в Дубае. Тот показал, как защищает Украину

В России разбился военный самолет МиГ-31

фото, видео, обновлено Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: полсотни погибших, более ста раненых

Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет

Все новости...
Луганская область
Пять человек получили ранения в результате обстрела Северодонецка
"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей
Россияне обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек
Последние новости
19:49
В Олешках россияне планируют назначить своего "мэра"
19:46
Чехия отправила в Украину танки, БМП и системы залпового огня - Reuters
19:28
Днепропетровская область: скорые забирают раненых из Краматорска
19:27
Российским солдатам, бывшим на ЧАЭС, осталось жить максимум год – министр энергетики
19:19
Киев: въезд в Пущу Водицу ограничили на неопределенное время
19:01
Специальный саммит ЕС состоится 30-31 мая, на повестке дня – Украина
18:58
Россияне приказывают возвращаться эвакуированным в РФ обратно на оккупированную Донецкую область
18:53
Сеть мебельных магазинов JYSK приостанавливает работу в Беларуси
18:43
В Макарове на Киевщине обнаружили 132 человека, которых расстреляли россияне
18:38
Национальный антарктический научный центр присоединился к Европейскому полярному совету
Все новости...