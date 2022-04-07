Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регионы: восток под обстрелами, на юге взрывы, Херсонщина нуждается в эвакуации

Елена РощинаЧетверг, 7 апреля 2022, 08:56
Украинский боец, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Этой ночью российские войска обстреляли Харьков и ударили ракетами по Лозовой в Харьковской области, атаковали населенные пункты Луганской и ​​Донецкой областей, по Херсонской области били из артиллерии, область нужна гуманитарная помощь и эвакуация.

Источник: данные руководителей областей по состоянию на 8 утра 7 апреля

Детали: Харьков: ночью жилые районы города снова обстреливали оккупанты. По области: ночью – ракетные удары по Лозовой, пострадавших нет. Там и в Барвинково продолжается эвакуация населения.

Луганщина: россияне не смогли войти в Новотошковское, сутки обстреливают из всех видов оружия общину Гирського (Горного).

Воспламенение крыши Северодонецкой больницы и жилых домов в Лисичанске, разрушение домов в Лисичанске, а также хозяйственных сооружений в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке.

Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке, по меньшей мере 10 домов воспламенились, еще во многих многоэтажках выбиты окна, повреждена крыша.

Донеччина: Марьинка, Новомихайловка – атаки с применением артиллерии и авиации врага.

ВИДЕО ДНЯ

Авдеевка, Очеретинская ТГ, Торецкая ТГ – обстрелы. Объемы разрушений и количество пострадавших в результате атак россиян устанавливаются.

Мариуполь без изменений – блокада. Сопротивление продолжается.

В Херсонской области за последние сутки было много взрывов, в частности, запусков "Градов". Есть сообщения о разрушенных домах, школах, раненых и погибших (подробная информация уточняется).

Как сообщают власти, люди самостоятельно пытаются выезжать из оккупированных сел.

"Область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации людей, в частности, Бериславский район и села на границе с Николаевской областью", – отмечают в Херсонской ОВА.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Днепропетровщине, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях, в Киевской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской областях, на Житомирщине, Сумщине, Черкасщине, Черниговщине и Полтавщине.

Темы: войнаХарьковская областьХерсонская областьДонбасс
Главное сегодня

фотоПрезидент Еврокомиссии и премьер Словакии посетили Бучу

В результате удара российской "Точки У" по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, пятеро - дети

фотоАрестович заявил, что Бурба в Дубае. Тот показал, как защищает Украину

В России разбился военный самолет МиГ-31

фото, видео, обновлено Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: полсотни погибших, более ста раненых

Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет

Все новости...
война
В чат-бот "єВорог" теперь можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле
Офицера КГБ Беларуси "разорвало на куски" возле границы с Украиной – СМИ
Прикрыть мародеров: российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений возле Украины
Последние новости
19:49
В Олешках россияне планируют назначить своего "мэра"
19:46
Чехия отправила в Украину танки, БМП и системы залпового огня - Reuters
19:28
Днепропетровская область: скорые забирают раненых из Краматорска
19:27
Российским солдатам, бывшим на ЧАЭС, осталось жить максимум год – министр энергетики
19:19
Киев: въезд в Пущу Водицу ограничили на неопределенное время
19:01
Специальный саммит ЕС состоится 30-31 мая, на повестке дня – Украина
18:58
Россияне приказывают возвращаться эвакуированным в РФ обратно на оккупированную Донецкую область
18:53
Сеть мебельных магазинов JYSK приостанавливает работу в Беларуси
18:43
В Макарове на Киевщине обнаружили 132 человека, которых расстреляли россияне
18:38
Национальный антарктический научный центр присоединился к Европейскому полярному совету
Все новости...