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Регионы: восток под обстрелами, на юге взрывы, Херсонщина нуждается в эвакуации

Елена РощинаЧетверг, 7 апреля 2022, 08:56
Регионы: восток под обстрелами, на юге взрывы, Херсонщина нуждается в эвакуации
Украинский боец, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Этой ночью российские войска обстреляли Харьков и ударили ракетами по Лозовой в Харьковской области, атаковали населенные пункты Луганской и ​​Донецкой областей, по Херсонской области били из артиллерии, область нужна гуманитарная помощь и эвакуация.

Источник: данные руководителей областей по состоянию на 8 утра 7 апреля

Детали: Харьков: ночью жилые районы города снова обстреливали оккупанты. По области: ночью – ракетные удары по Лозовой, пострадавших нет. Там и в Барвинково продолжается эвакуация населения.

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Луганщина: россияне не смогли войти в Новотошковское, сутки обстреливают из всех видов оружия общину Гирського (Горного).

Воспламенение крыши Северодонецкой больницы и жилых домов в Лисичанске, разрушение домов в Лисичанске, а также хозяйственных сооружений в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке.

Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке, по меньшей мере 10 домов воспламенились, еще во многих многоэтажках выбиты окна, повреждена крыша.

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Донеччина: Марьинка, Новомихайловка – атаки с применением артиллерии и авиации врага.

Авдеевка, Очеретинская ТГ, Торецкая ТГ – обстрелы. Объемы разрушений и количество пострадавших в результате атак россиян устанавливаются.

Мариуполь без изменений – блокада. Сопротивление продолжается.

В Херсонской области за последние сутки было много взрывов, в частности, запусков "Градов". Есть сообщения о разрушенных домах, школах, раненых и погибших (подробная информация уточняется).

Как сообщают власти, люди самостоятельно пытаются выезжать из оккупированных сел.

"Область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации людей, в частности, Бериславский район и села на границе с Николаевской областью", – отмечают в Херсонской ОВА.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Днепропетровщине, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях, в Киевской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской областях, на Житомирщине, Сумщине, Черкасщине, Черниговщине и Полтавщине.

Темы: войнаХарьковская областьХерсонская областьДонбасс
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