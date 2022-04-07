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Страны НАТО обсуждают поставки тяжелого оружия Украине

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 09:00

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания, сообщает "Европейская правда".

"Есть настоятельная потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники поставляют оружие для обеспечения ее права на самооборону.

Накануне Столтенберг заявил, что война России против Украины может длиться многие месяцы или даже годы, поэтому страны НАТО должны рассматривать долгосрочные планы продолжения помощи Украине.

По данным СМИ, столкнувшись с перспективой того, что война в Украине будет долгой и утомительной, страны НАТО расходятся о том, как лучше действовать на следующем ее этапе.

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Темы: НАТОУкраинаоружие
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