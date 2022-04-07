Дочери Путина под санкциями: что о них известно

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против дочерей Владимира Путина – Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, – о которых президент России никогда публично не говорил.

Источник: Министерство финансов США, РБК и другие СМИ

Дословно: "Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова – дочери президента России Путина.

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Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает Правительство РФ и оборонную промышленность.

Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина.

Тихонова и Воронцова внесены в список в соответствии с приказом №14024 за то, что являются совершеннолетними детьми Путина – лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с приказом №14024".

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Детали: Добавленная в санкционный список Мария Воронцова родилась в 1985 году в Ленинграде, а Катерина Тихонова – в 1986 году в Дрездене.

СМИ называли их дочерями Путина, но сам президент РФ официально не признает дочерей, ограждая свою личную жизнь.

Однако Путин выступал с дочерьми на официальных мероприятиях: в июне 2021 года Катерина и Мария были спикерами на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, на котором выступал и Владимир Путин. Дочери российского президента используют другие фамилии.

Эндокринолог Мария Воронцова – член совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов.

Катерина Тихонова занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие", совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ).

Обе структуры работают под брендом "Иннопрактика". "Иннопрактика" занимается разработками в сфере высоких технологий и является одним из разработчиков концепции технологической долины на базе МГУ.

Мария и Екатерина были рождены в браке Владимира Путина с Людмилой Шкребневой, брак этот распался в 2013 году.

Мария получила имя в честь матери Владимира Путина – Марии Ивановны Шеломовой. Впоследствии взяла фамилию Воронцова.

По данным СМИ, Мария замужем за голландцем Йорритом Йоостом Фаассеном – бизнесменом, бывшим топменеджером "Газпромбанка" и российской консалтинговой группы "МЭФ аудит". У пары есть сын, рожденный в 2012 году в Москве.

В 2014 году появилась информация, что семья Марии живет в Ворсхотене на юге Нидерландов, но в 2015 году Путин утверждал, что ни одна из его дочерей никогда не жила за границей.

В начале 2019 года Воронцова стала совладелицей петербургской фирмы "Новая медицинская компания" ("Номеко") и принялась за создание многофункционального медицинского комплекса. Проект оценивали почти в 634 миллиона долларов.

По данным СМИ, брак Марии с Фаассеном недавно распался и бизнес оказался под угрозой.

Екатерина отказалась от фамилии Путина, взяв вместо нее отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой, и став Екатериной Тихоновой.

Катерина с февраля 2013 года по январь 2018 года была замужем за Кириллом Шамаловым – сыном Николая Шамалова, совладельца банка "Россия" и товарища Путина по кооперативу "Озеро".

У Путина могут быть и другие дети – некоторые СМИ считают Луизу Розову (Елизавету Кривоногих) внебрачной дочерью президента РФ, также у Путина могут быть наследники от Алины Кабаевой, отношения с которой не афишировались.

По данным СМИ, у Кабаевой четверо детей (двое мальчиков и девочки-близнецы), она живет с ними в Швейцарии. После вторжения России в Украину активисты требовали ее депортации из Швейцарии.

У Путина есть как минимум два внука. Количество внуков Путин также скрывает из соображений безопасности.

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