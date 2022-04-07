"Нью Йорк Таймс" проверило видео с убийством российских солдат в Украине

Журналисты The New York Times говорят о подлинности видео, на котором зафиксировано, как предположительно военный Сил обороны Украины добивает раненого российских солдата.

Источник: The New York Times, "Медуза"

Дословно: "На видео, размещенном в сети в понедельник и проверенном The New York Times, видно, как группа украинских солдат убивает захваченных в плен российских солдат возле села к западу от Киева.

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"Снимай этих мародеров. Смотри, он живой еще. Хрипит уже", — говорит мужчина, в то время как российский солдат в куртке, натянутой на голову, по-видимому, раненный, все еще дышит. Затем солдат дважды стреляет в человека. После этого человек на земле продолжает двигаться, солдат снова стреляет в него, и он тот замирает.

По крайней мере еще троих предполагаемых российских солдат, в том числе одного с явным ранением головы, у которого руки связаны за спиной, можно увидеть мертвыми рядом с жертвой. Все одеты в камуфляж, у троих белые нарукавные повязки, которые обычно носят российские солдаты.

Солдаты лежат на дороге в нескольких метрах от БМД-2, боевой машины пехоты, используемой российскими воздушно-десантными подразделениями. Дальше по дороге можно увидеть другие разбитые автомобили".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Видео очевидно было снято на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в семи милях к юго-западу от Бучи, где за последние дни обнаружены сотни трупов гражданских людей, убитых и замученных российскими военными до того, как они были оттеснены и отступили с Киевщины.

Убийства, по-видимому, стали результатом украинской засады на российскую колонну, что имело место 30 марта или около того, когда российские войска выходили из небольших городов к западу от Киева, бывших в течение нескольких недель ареной ожесточенных боев.

"Украинских солдат можно узнать по нашивкам с флагом и синим повязкам на рукавах, и они многократно повторяют "Слава Украине", отмечают журналисты NYT.

Украинское информационное агентство УНИАН публиковало видео последствий засады 30 марта, охарактеризовав ее как работу "Грузинского легиона" — подразделения грузинских добровольцев, которое было сформировано для ведения боевых действий на стороне Украины в 2014 году, отмечается также в публикации NYT.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, ранее комментируя вышеуказанное видео, заявил, что если Киев получит доказательства любых неправомерных действий военнослужащих, их будут нормативно возвращать в правовое поле. При этом Подоляк заявил, что действия украинцев обусловлены эмоциональным фоном.

Прямая речь: "С другой стороны, я понимаю эмоциональный фон украинского общества и армии. Считаю, что в принципе их действия максимально жесткие по отношению к военнослужащим российским оправданы именно эмоциональным фоном соответствующим".

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