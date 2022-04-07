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Оккупанты по радиосвязи обсуждали убийства людей в Буче – немецкая разведка

Роман ПетренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 13:00
Оккупанты по радиосвязи обсуждали убийства людей в Буче – немецкая разведка
сожженные люди в буче, фото дмитра ларина, уп

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.

Источник: немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на информацию BND, DW

Детали: В частности, у разведслужбы имеются радиосообщения, содержание которых соотносится с местонахождением тел убитых мирных граждан вдоль главной улицы Бучи. В одном из них военнослужащий заявил, что он и его товарищи застрелили человека на велосипеде.

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В другом разговоре мужчина говорит, что украинских солдат сначала допрашивают, а потом расстреливают.

Кроме того, из данных материалов можно сделать вывод, что в решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии, указывается далее.

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Перехваченные BND разговоры свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни деяниями отдельных потерявших контроль солдат, пишет немецкое издание.

С гораздо большей вероятностью данные материалы указывают на то, что убийство мирных жителей стало частью обычного образа действий российских военных, а возможно, и частью их стратегии с целью распространения страха и ужаса среди гражданского населения и подавления сопротивления. Он отмечает, что в перехваченных материалах солдаты обмениваются информацией о зверствах, как о их повседневности.

Отмечается, что немецкая разведка проинформировала об этом парламент страны.

Темы: БучаубийствоРосcиявойна
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