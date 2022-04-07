Энергетическое эмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования из-за войны РФ в Украине

Депутаты Европарламента утвердили резолюцию, в которой требует полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европарламента.

Парламент выразил возмущение из-за сообщения о зверствах российских вооруженных сил в Буче и других украинских городах и требует привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений.

Депутаты подчеркивают, что виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности, и призывают создать специальный трибунал ООН за преступления в Украине.

В резолюции, утвержденной в четверг 513 голосами против 22, депутаты Европарламента призывают к дополнительным карательным мерам, включая "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа".

Депутаты отмечают, что этот шаг должен сопровождаться планом обеспечения безопасности энергоснабжения ЕС, а также стратегией отмены санкций в случае, если Россия сделает шаги для восстановления независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полностью выведет свои войска с территории Украины.

Депутаты призывают лидеров ЕС исключить Россию из G20 и других многосторонних организаций, таких как Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и другие, "что стало бы важным признаком того, что международное сообщество не вернется к обычным делам с государством- агрессором".

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Чтобы сделать санкции более эффективными, парламент призывает исключить все российские банки из системы SWIFT, запретить всем судам, связанным с Россией, заходить в территориальные воды ЕС и швартоваться в портах ЕС, а также осуществлять автомобильные грузовые перевозки с Россией и Беларусью.

Депутаты Европарламента также требуют ареста "всех активов, принадлежащих российским чиновникам или олигархам, связанным с режимом Путина, их доверенным лицам и подставным лицам, а также активам в Беларуси, связанным с режимом Лукашенко".

Указывая на участие Беларуси в войне в Украине, резолюция требует, чтобы санкции против Беларуси были такими же, как санкции, введенные против России, чтобы закрыть любые лазейки, которые позволяют Путину использовать помощь Лукашенко для обхода санкций.

Парламент снова заявляет, что поставки оружия должны продолжаться и увеличиваться, чтобы Украина могла эффективно защищаться.

Депутаты Европарламента поддерживают дальнейшую оборонную помощь, предоставляемую украинским вооруженным силам индивидуально государствами-членами ЕС и коллективно через Европейский фонд мира.

Главы МИД стран Группы семи в четверг выступили с решительным осуждением зверств российских военных в Буче и других населенных пунктах Украины и подчеркнули, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности.