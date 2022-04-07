У Зеленского назвали новые заявления Лаврова о переговорах провокациями

Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 апреля заявил, якобы Украина "отошла от предложений", которые обсуждались во время переговоров в Стамбуле 29 марта, при этом украинская сторона констатирует – Лавров озвучивает провокационные заявления, пытаясь давить на позиции Киева.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии УП, обращение Лаврова, опубликованное РИА Новости в Telegram

Деталі: Глава МИД РФ сказал, что 6 апреля Украина "отошла" от предложений, сделанных россиянам в Стамбуле. По его версии, будущие гарантии безопасности Украины якобы не должны были распространятся на Крым и Севастополь. При этом он добавил, что российская делегация продолжит переговоры.

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Прямая речь Лаврова: "Украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта"

Детали: В ответ на это Подоляк напомнил, что украинская сторона подходит к вопросам войны и мира системно и ответственно – "без всяких спекуляций, которые свойственны именно россиянам, которые за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны".

В то же время, детали переговоров и предложения на них Киев пока не комментирует.

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Прямая речь Подоляка: "Ключевое - есть предложенная Украиной формула гарантий безопасности.

Четкая, продуманная, с большим количеством предохранителей. Принципиальных изменений быть не может. Сейчас идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того.

Поэтому давайте ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на очередные провокационные заявления российских топов. Продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования".

Дополнено: Глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия в комментарии УП отметил, что группа не взаимодействует с Лавровым. "У нас не приходило такой реакции", - добавил он.