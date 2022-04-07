Полиция арестовала имущество компании жены Медведчука

Полиция арестовала активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Источник: Нацполиция

Детали: Правоохранители провели обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава". Изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

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Кроме того, суд удовлетворил арест семи квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА.

Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.