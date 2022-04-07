Кулеба: Лавров является соучастником преступлений РФ, но ради мира я готов встречаться

Оправдание главой МИД РФ Сергеем Лавровым бомбардировки больницы в Мариуполе и других преступлений РФ делает его соучастником этих зверств, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба готов встречаться с Лавровым, если это необходимо для прекращения войны.

Источник: Кулеба на пресс-конференции после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 7 апреля, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Министр Лавров является частью системы президента Путина. То, что он оправдывает бомбардировку больницы в Мариуполе и военные преступления, совершенные в Буче и других городах и селах Украины и называет их фейком, делает его соучастником этих преступлений. Но я готов встречаться, потому что он официальное лицо, и если это вопрос мира в Украине и прекращения смертей, то я готов встречаться с кем бы то ни было.



…я уже один раз с ним встречался в Анталии. У меня нет по отношению к нему каких-то особых чувств, которые помешали бы мне с ним встретится снова, если это необходимо для прекращения войны в Украине".

Детали: В то же время глава МИД Украины указал, что, по его мнению, каждый комментарий, который делает Лавров, направлен на срыв переговоров, на их блокирование, а не на их продолжение.