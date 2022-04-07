Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО не будет отправлять оружие Украине, будут поставки от отдельных союзников – Кулеба

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 17:09

Североатлантический альянс как организация не планирует пока поставлять вооружение Украине для защиты от российского вторжения.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба после участия в министерском заседании НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", – сказал Кулеба.

Реклама:

Он объяснил, что НАТО как институт поощряет союзников, желающих помочь, оказывать Украине помощь.

"Так это работает сейчас. И НАТО служит платформой для обсуждения таких вещей", – добавил министр.

В четверг утром, прибыв в штаб-квартиру НАТО, Кулеба призвал оказать дальнейшую вооруженную поддержку Украине, отметив, что для защиты Украины будет использовано любое оружие, включая танки и скоростные реактивные самолеты.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в частности тяжелого оружия.

По данным СМИ, столкнувшись с перспективой того, что война в Украине будет долгой и утомительной, страны НАТО расходятся относительно того, как лучше действовать на следующем ее этапе.

Напомним, Великобритания может прислать Украине бронированную технику, о дальнейшей поддержке должно быть объявлено в ближайшие дни.

Темы: НАТОУкраинавойнаКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
НАТО
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: