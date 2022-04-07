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НАТО не будет отправлять оружие Украине, будут поставки от отдельных союзников – Кулеба

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 17:09

Североатлантический альянс как организация не планирует пока поставлять вооружение Украине для защиты от российского вторжения.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба после участия в министерском заседании НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", – сказал Кулеба.

Он объяснил, что НАТО как институт поощряет союзников, желающих помочь, оказывать Украине помощь.

"Так это работает сейчас. И НАТО служит платформой для обсуждения таких вещей", – добавил министр.

В четверг утром, прибыв в штаб-квартиру НАТО, Кулеба призвал оказать дальнейшую вооруженную поддержку Украине, отметив, что для защиты Украины будет использовано любое оружие, включая танки и скоростные реактивные самолеты.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в частности тяжелого оружия.

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По данным СМИ, столкнувшись с перспективой того, что война в Украине будет долгой и утомительной, страны НАТО расходятся относительно того, как лучше действовать на следующем ее этапе.

Напомним, Великобритания может прислать Украине бронированную технику, о дальнейшей поддержке должно быть объявлено в ближайшие дни.

Темы: НАТОУкраинавойнаКулеба Дмитрий
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