Генсек НАТО: Путин не изменил свою основную цель, ожидаем большой битвы на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после министерской встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Самый легкий путь завершения этой войны, это отведение президентом Путиным всех войск и вовлечение в серьезные дипломатические усилия для поиска дипломатического решения. Но мы должны быть реалистами, и нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свою основную цель – контроль над Украиной и достижение значительных военных побед на поле боя", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что в НАТО не видят российского отступления, а только перегруппировку, изменение позиций их сил, перемещение с севера Украины на восток.

"И мы ожидаем великого сражения на Донбассе, великого русского наступления. Именно поэтому союзники сегодня отметили необходимость безотлагательно оказать дополнительную помощь Украине", - добавил генсек.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в частности тяжелого оружия.

По данным СМИ, столкнувшись с перспективой того, что война в Украине будет долгой и утомительной, страны НАТО расходятся относительно того, как лучше действовать на следующем ее этапе.

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Напомним, Великобритания может прислать Украине бронированную технику, о дальнейшей поддержке должно быть объявлено в ближайшие дни.