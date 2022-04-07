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Генсек НАТО: Путин не изменил свою основную цель, ожидаем большой битвы на Донбассе

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 17:52
Генсек НАТО: Путин не изменил свою основную цель, ожидаем большой битвы на Донбассе
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после министерской встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Самый легкий путь завершения этой войны, это отведение президентом Путиным всех войск и вовлечение в серьезные дипломатические усилия для поиска дипломатического решения. Но мы должны быть реалистами, и нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свою основную цель – контроль над Украиной и достижение значительных военных побед на поле боя", - сказал Столтенберг.

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Он подчеркнул, что в НАТО не видят российского отступления, а только перегруппировку, изменение позиций их сил, перемещение с севера Украины на восток.

"И мы ожидаем великого сражения на Донбассе, великого русского наступления. Именно поэтому союзники сегодня отметили необходимость безотлагательно оказать дополнительную помощь Украине", - добавил генсек.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в частности тяжелого оружия.

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По данным СМИ, столкнувшись с перспективой того, что война в Украине будет долгой и утомительной, страны НАТО расходятся относительно того, как лучше действовать на следующем ее этапе.

Напомним, Великобритания может прислать Украине бронированную технику, о дальнейшей поддержке должно быть объявлено в ближайшие дни.

Темы: НАТОРосcиявойна
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