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Эстония полностью прекратит импорт российского газа до конца 2022 года

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 18:11

В правительстве Эстонии договорились прекратить импорт российского газа в страну до конца 2022 года и компенсировать эти поставки благодаря арендованному СПГ-терминалу.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

"Мы должны прекратить покупать газ у путинского режима как можно быстрее, потому что вырученные средства используются Россией для финансирования войны против Украины. Мы решили увеличить поставки и создать терминал в Палдиски для хранения сжиженного природного газа… Это возможность не только для Эстонии, а всего нашего региона, заходить в следующий зимний сезон без какой-либо зависимости от российского газа", - заявила премьер Кая Каллас.

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Она добавила, что принципиальная позиция страны состоит в том, чтобы и в кораблях, которые будут доставлять газ для СПГ-терминала, не было российского газа.

Как сообщалось, Эстония и Финляндия договорились совместно арендовать плавучий СПГ-терминал, который сможет причаливать в обеих странах, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. Его должны доставить в Финский залив осенью.

Литва с 1 апреля первой среди стран ЕС прекратила импорт российского газа.

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Темы: ЭстониягазРосcия
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