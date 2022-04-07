Российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба

Российские войска пытаются совершать наступление на Донецком, Таврическом и Северодонецком направлениях, а также в Харьковской области и Южнобужском направлении.

Источник: Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

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На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск оккупантами используется для переброски вооружения, военной техники и личного состава.

Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасная.

Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Попытки наступления успеха не имели.

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Генштаб предполагает, что оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону украинских войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка. Также в этом направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.

В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.

На Полесском направлении противник активных действий не производил. Подразделения оккупантов, выведенные на территорию Беларуси, осуществляют демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений ВСУ из указанного района на другие направления.

Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, после ухода из Украины восстанавливающие боеспособность и осуществляющие перегруппировку на территории Беларуси, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении, считают в Генштабе.

На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается возможность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.

На Слобожанском направлении враг активно наращивает системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи нанесения ракетных ударов по территории Украины, изоляции района ведения боевых действий и ведения разведки.

Сообщается также, что оккупационные власти продолжают ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории. Также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.

"Силы обороны Украины, нанося урон, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях", - сообщили в Генштабе, не приведя подробностей.