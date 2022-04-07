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Россияне разбомбили дорогу и заблокировали эвакуационные поезда из Славянска и Краматорска

Светлана КизиловаЧетверг, 7 апреля 2022, 19:41

Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково на Донецкой железной дороге.

Источник: и.о. главы "Укрзализныци" Александр Камышин

Прямая речь: "Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас.

Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации. Мы делали, делаем и будем делать свою работу верно и надежно. До последнего".

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Темы: войнаДонецкая областьУкрзализныцяэвакуация
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