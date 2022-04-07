Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о гарантиях безопасности и встрече с Путиным: Это параллельный процесс

Катерина ТищенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 21:00
Зеленский о гарантиях безопасности и встрече с Путиным: Это параллельный процесс
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что договоренности Украины по гарантиям безопасности не обязательно должны предшествовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский в интервью индийскому СМИ Republic Media Network

Прямая речь: "Я считаю, что это параллельный процесс. И не нужно никакими встречами или четкими договоренностями замедлять процесс диалога".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что лучше было бы до его встречи с Путиным иметь четкие договоренности по поводу того, какие страны готовы на себя взять те или иные обязанности по гарантиям безопасности Украины.

"Да, это было бы лучше, чтобы с пулом этих договоренностей встречаться с РФ, чтобы не просто была встреча ради встречи, а была какая-то конкретика. Тем не менее, мы готовы, чтобы все это происходило в параллельном формате, чтобы не ожидать, что наша встреча будет через год или через два года. Мы не хотим, чтобы война длилась так долго", – подчеркнул президент.

В то же время, он заявил, что желание встречи должно быть у обеих сторон, и "на коленях никто их просить о встрече, о звонках, о том, чтобы мы могли остановить войну, не будет".

ВИДЕО ДНЯ

По мнению Зеленского, в нынешней ситуации хотеть закончить войну должны обе стороны, поскольку Россию ожидает полная мировая изоляция.

"Чем скорее мы встретимся, тем меньше будет жертв с обеих сторон", – добавил он.

Отвечая на вопрос, согласится ли Украина, если Россия предложит зафиксировать статус-кво и закончить войну, Зеленский подчеркнул: "Мы готовы сегодня говорить, что они должны, как минимум, пойти туда, откуда они начали свое вторжение 24 февраля. Статус-кво, которое есть сегодня, те оккупированные города мы не оставим Российской Федерации".

Темы: ЗеленскийПутинпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: