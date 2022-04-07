Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о гарантиях безопасности и встрече с Путиным: Это параллельный процесс

Катерина ТищенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 21:00
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что договоренности Украины по гарантиям безопасности не обязательно должны предшествовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский в интервью индийскому СМИ Republic Media Network

Прямая речь: "Я считаю, что это параллельный процесс. И не нужно никакими встречами или четкими договоренностями замедлять процесс диалога".

Детали: Зеленский отметил, что лучше было бы до его встречи с Путиным иметь четкие договоренности по поводу того, какие страны готовы на себя взять те или иные обязанности по гарантиям безопасности Украины.

"Да, это было бы лучше, чтобы с пулом этих договоренностей встречаться с РФ, чтобы не просто была встреча ради встречи, а была какая-то конкретика. Тем не менее, мы готовы, чтобы все это происходило в параллельном формате, чтобы не ожидать, что наша встреча будет через год или через два года. Мы не хотим, чтобы война длилась так долго", – подчеркнул президент.

В то же время, он заявил, что желание встречи должно быть у обеих сторон, и "на коленях никто их просить о встрече, о звонках, о том, чтобы мы могли остановить войну, не будет".

По мнению Зеленского, в нынешней ситуации хотеть закончить войну должны обе стороны, поскольку Россию ожидает полная мировая изоляция.

ВИДЕО ДНЯ

"Чем скорее мы встретимся, тем меньше будет жертв с обеих сторон", – добавил он.

Отвечая на вопрос, согласится ли Украина, если Россия предложит зафиксировать статус-кво и закончить войну, Зеленский подчеркнул: "Мы готовы сегодня говорить, что они должны, как минимум, пойти туда, откуда они начали свое вторжение 24 февраля. Статус-кво, которое есть сегодня, те оккупированные города мы не оставим Российской Федерации".

Темы: ЗеленскийПутинпереговоры
Главное сегодня

фото, видеоВ Херсоне военные РФ разогнали митинг, а в Новой Каховке провалился "митинг" россиян

По Днепру новые "прилеты", полностью разрушенный аэропорт – ОГА

видеоВооруженные силы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

Украина получила предложение на покупку 100 самоходных гаубиц из Германии – СМИ

Макрон против Ле Пен: во Франции проходит первый тур выборов президента

Враг пытается прорваться под Изюмом, штурмует Мариуполь, агитирует за "ХерНР" - сводка

Все новости...
Зеленский
У Зеленского назвали новые заявления Лаврова о переговорах провокациями
Зеленский в парламенте Греции: нам не нужны новые Фермопилы, спасите Мариуполь
Зеленский и глава Еврокомиссии встретятся в Киеве в пятницу
Последние новости
15:58
Ракетные удары по Днепру: 5 пострадавших
15:42
Латвийские пограничники из-за санкций ЕС развернули на границе 152 фур из Беларуси и РФ
15:39
Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину
15:38
Харьков вместо Москвы: в Киеве украинизировали памятник с городами-героями
15:30
Киевская область: правоохранители подтвердили смерть 1222 человек, погибших от рук оккупантов
15:27
Украина разорвала соглашения с Беларусью в области образования и науки
15:24
На ЧАЭС провели вторую с начала оккупации станции ротацию персонала
15:03
фото, видеоВ Херсоне военные РФ разогнали митинг, а в Новой Каховке провалился "митинг" россиян
14:45
По Днепру новые "прилеты", полностью разрушенный аэропорт – ОГА
14:21
Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины "Бучанской резни"
Все новости...