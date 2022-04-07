Россияне обстреляли мирное население Харькова и района, есть погибшая

Военные РФ обстреляли в четверг мирное население Харькова и района, есть погибшая и пострадавшие.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Прямая речь: Враг от своего бессилия продолжает атаковать мирное население. В районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. К сожалению, в Харькове и районе – 14 пострадавших, 1 женщина погибла. Несколько минут назад получили прилеты по одному из районов города".

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Что еще сообщил Синегубов: Изюмское направление остается критическим. По данным Синегубова, Россия будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую ВСУ уничтожают каждый день.

Также в четверг в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем.

Кроме того, глава ХОГА еще раз подчеркнул, что оснований для эвакуации жителей Харькова нет, продолжается эвакуация из города Лозовая и Барвинково.