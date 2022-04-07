Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: РФ может использовать ядерное оружие, если почувствует преимущество, а не будет загнана в угол

Катерина ТищенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 21:35
Зеленский: РФ может использовать ядерное оружие, если почувствует преимущество, а не будет загнана в угол
Президент РФ Владимир Путин, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия может использовать ядерное оружие не тогда, когда будет загнана в угол, как говорит мировая дипломатия, а если будет ощущать свою безнаказанность.

Источник: Зеленский в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, отвечая на вопрос о риске использования Россией ядерного оружия в случае привлечения к конфликту других стран

Прямая речь: "Все примеры использования той либо иной силы, а это оружие, энергетика, дипломатия, оккупация, все это есть сила, а также отравление тех или других людей РФ, постоянно были в тот момент, когда они ощущали слабость другой стороны. Именно слабость, неуверенность в себе. Поэтому Россия, пользуясь своей крепостью и своей наглостью, а также интеллигентностью, бюрократией и иногда слабостью некоторых западных государств использовала то или иное оружие.

Реклама:

Поэтому использование любого оружия, и ядерное не исключение, будет не потому, что кто-то вступится за Украину, не потому, что они взяли бы нас в НАТО, хотя этого не произошло, и не потому, что та или иная страна передаст нам самолеты или танки.

Россия может использовать даже ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество. Именно преимущество, а не то, что говорит мировая дипломатия: если они будут загнаны в угол".

Детали: По словам Зеленского, во-первых, "еще рано говорить об угле" для России.

ВИДЕО ДНЯ

"Во-вторых, вы должны понимать, что эти люди и это руководство, и все правящие РФ хотят жить. Все они любят жизнь, управляют государством и не хочу отдавать власть. Они не хотят утратить свою жизнь, свою власть, доверие их населения. Использование ядерного оружия приведет именно к тому, что они потеряют все. Поэтому я в это не верю", – добавил он.

Темы: ЗеленскийРосcияядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: