Зеленский: РФ может использовать ядерное оружие, если почувствует преимущество, а не будет загнана в угол

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия может использовать ядерное оружие не тогда, когда будет загнана в угол, как говорит мировая дипломатия, а если будет ощущать свою безнаказанность.

Источник: Зеленский в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, отвечая на вопрос о риске использования Россией ядерного оружия в случае привлечения к конфликту других стран

Прямая речь: "Все примеры использования той либо иной силы, а это оружие, энергетика, дипломатия, оккупация, все это есть сила, а также отравление тех или других людей РФ, постоянно были в тот момент, когда они ощущали слабость другой стороны. Именно слабость, неуверенность в себе. Поэтому Россия, пользуясь своей крепостью и своей наглостью, а также интеллигентностью, бюрократией и иногда слабостью некоторых западных государств использовала то или иное оружие.

Поэтому использование любого оружия, и ядерное не исключение, будет не потому, что кто-то вступится за Украину, не потому, что они взяли бы нас в НАТО, хотя этого не произошло, и не потому, что та или иная страна передаст нам самолеты или танки.

Россия может использовать даже ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество. Именно преимущество, а не то, что говорит мировая дипломатия: если они будут загнаны в угол".

Детали: По словам Зеленского, во-первых, "еще рано говорить об угле" для России.

"Во-вторых, вы должны понимать, что эти люди и это руководство, и все правящие РФ хотят жить. Все они любят жизнь, управляют государством и не хочу отдавать власть. Они не хотят утратить свою жизнь, свою власть, доверие их населения. Использование ядерного оружия приведет именно к тому, что они потеряют все. Поэтому я в это не верю", – добавил он.