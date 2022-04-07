Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине зарегистрировано более 500 тысяч переселенцев

Четверг, 7 апреля 2022, 21:44

Более 500 тысяч внутриперемещенных лиц уже зарегистрировано в Украине на 6 апреля.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмигаль, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "По состоянию на 6 апреля в Украине официально зарегистрировано более 500 тысяч новых вынужденных переселенцев. Столько же людей уже вернулись на родину из-за границы. Но миллионы украинцев остаются в других странах.

Детали: Он добавил, что правительство совместно с украинскими дипломатами и правительствами стран-партнеров работает над тем, чтобы систематизировать помощь выехавшим украинцам.

Прямая речь: "Сейчас говорим о необходимости убрать плату за роуминг, социальные выплаты в "Дії", развертывание украинского учебного процесса, включение Украины в единое европейское платежное пространство и многое другое.

Приветствуем решение стран ЕС о введении механизма временной защиты. Ведь наша цель – возвращение всех украинцев домой".

Главное сегодня

Полтавщина: россияне ударили ракетами по городу-курорту, есть пострадавшие

Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка

Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC

Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области

ВИДЕОМестный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске

Все новости...
Последние новости
09:22
Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с РФ и Беларусью
09:15
9 апреля будут работать 10 гумкоридоров
08:55
Россия убила уже 176 украинских детей, эти данные не окончательны
08:52
Полтавщина: россияне ударили ракетами по городу-курорту, есть пострадавшие
08:44
Регионы: удары по Кировоградской и Полтавской областям, в направлении Изюма и Попасной у РФ без успеха
08:33
Разведка Британии прогнозирует повышение активности авиации РФ на юге и востоке
08:32
Сотрудники ЧАЭС рассказали, что воровали топливо у оккупантов, чтобы предотвратить катастрофу
07:39
Разборки Путина с ФСБ за Украину: руководителя разведки посадили в СИЗО – журналист
07:32
Обстрелы в Северодонецке: загорелся дом, уточняют количество жертв
07:31
Боррель объяснил, как и почему ЕС возвращает свое представительство в Киев
Все новости...