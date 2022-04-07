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В Украине зарегистрировано более 500 тысяч переселенцев

Четверг, 7 апреля 2022, 21:44

Более 500 тысяч внутриперемещенных лиц уже зарегистрировано в Украине на 6 апреля.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмигаль, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "По состоянию на 6 апреля в Украине официально зарегистрировано более 500 тысяч новых вынужденных переселенцев. Столько же людей уже вернулись на родину из-за границы. Но миллионы украинцев остаются в других странах.

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Детали: Он добавил, что правительство совместно с украинскими дипломатами и правительствами стран-партнеров работает над тем, чтобы систематизировать помощь выехавшим украинцам.

Прямая речь: "Сейчас говорим о необходимости убрать плату за роуминг, социальные выплаты в "Дії", развертывание украинского учебного процесса, включение Украины в единое европейское платежное пространство и многое другое.

Приветствуем решение стран ЕС о введении механизма временной защиты. Ведь наша цель – возвращение всех украинцев домой".

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