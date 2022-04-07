Зеленский анонсирует усиление мер безопасности и обучение населения: У нас такие соседи

Президент Владимир Зеленский анонсирует, что после окончания войны в Украине усилят меры безопасности и будут учить население себя защищать.

Источник: Зеленский в интервью индийскому СМИ Republic Media Network

Прямая речь: "С точки зрения безопасности у нас будет большой пересмотр. Безопасности во всем. Начиная с детей, семей, улиц, домов, безопасности внутри культурных мест, безопасности на стадионах и других площадках, где есть массовые мероприятия.

И обучение населения. Так получилось, у нас такие соседи. Поэтому наше население будет понимать, как воевать, у всех будут специальные знания".

Детали: По словам президента, Украина будет делать все, чтобы люди "не боялись той или иной ситуации".

"Если враг вошел в Украину, значит, он зайдет в твою квартиру. Поэтому ты не должен бежать, ты должен предпринять определенные шаги, чтобы защитить себя. Как показывает наш опыт, если ты защитишь свой дом, ты защитишь свой район, а значит, свой город, а значит свою единую страну", - сказал Зеленский.