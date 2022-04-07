В Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ

Убитые в Украине оккупанты из "полка ВДВ РФ"

Судя по материалам, переданном читателем, в Украине погибли 55 российских военныъ на территории Украины.

Источник: "Важные истори"

Дословно: "На фотографиях – военнослужащие 247-ого гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, который дислоцируется в Ставрополе. Среди погибших есть, в частности, командир полка и несколько командиров роты.

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По всей видимости, все 55 погибших служили в одном полку. И все они погибли во время войны в Украине".

Детали: Также журналисты смогли идентифицировать некоторых военных изображенных. В их числе полковник Константин Зизевский, командир разведроты Александр Лысенко, командир танковой роты Нурмагомед Гаджимагомедов и другие мужчины.

Их гибель подтверждали представители российских органов власти, Владимир Путин посмертно наградил Гаджимагомедова званием Героя России.