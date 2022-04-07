Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ

Светлана КизиловаЧетверг, 7 апреля 2022, 22:45
В Украине ликвидированы 55 десантников элитного полка ВДВ России – СМИ
Убитые в Украине оккупанты из "полка ВДВ РФ"

Судя по материалам, переданном читателем, в Украине погибли 55 российских военныъ на территории Украины.

Источник: "Важные истори"

Дословно: "На фотографиях – военнослужащие 247-ого гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, который дислоцируется в Ставрополе. Среди погибших есть, в частности, командир полка и несколько командиров роты.

Реклама:

По всей видимости, все 55 погибших служили в одном полку. И все они погибли во время войны в Украине".

Детали: Также журналисты смогли идентифицировать некоторых военных изображенных. В их числе полковник Константин Зизевский, командир разведроты Александр Лысенко, командир танковой роты Нурмагомед Гаджимагомедов и другие мужчины.

Их гибель подтверждали представители российских органов власти, Владимир Путин посмертно наградил Гаджимагомедова званием Героя России.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
война
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: