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Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский

Четверг, 7 апреля 2022, 23:30

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные собирают тела убитых, чтобы использовать их для пропагандистских сюжетов.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: Поступает все больше информации о том, что российские пропагандисты готовят, так сказать, зеркальный ответ на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их. И могут использовать где-нибудь в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями.

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Мы имеем дело с захватчиками, в которых ничего человеческого не осталось. Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей как декорации, как пропагандистский реквизит. И это отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность".

Темы: РосcияпропагандаЗеленский
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