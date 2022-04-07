Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные собирают тела убитых, чтобы использовать их для пропагандистских сюжетов.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: Поступает все больше информации о том, что российские пропагандисты готовят, так сказать, зеркальный ответ на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их. И могут использовать где-нибудь в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями.

Мы имеем дело с захватчиками, в которых ничего человеческого не осталось. Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей как декорации, как пропагандистский реквизит. И это отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность".